В США сделали неожиданное признание о Путине

Во вторник 16 апреля президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана. Главы государств констатировали, что первопричина нынешних событий в этом регионе — нерешенность палестино-израильского конфликта. Путин, в свою очередь, выразил надежду, что обе стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, который грозит катастрофическими последствиями для всего Ближнего Востока.