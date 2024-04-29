В США сделали неожиданное признание о Путине

«Стратегически в руках Путина все козыри на Ближнем Востоке. Он пользуется большим уважением в регионе и проявляет сдержанность», — объяснил он.
В то же время, имидж США в регионе серьезно пострадал, подчеркнул Макгрегор.
«Мы выглядим смешно, в то время как Россия — могущественно», — заключил эксперт.
Во вторник 16 апреля президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана. Главы государств констатировали, что первопричина нынешних событий в этом регионе — нерешенность палестино-израильского конфликта. Путин, в свою очередь, выразил надежду, что обе стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, который грозит катастрофическими последствиями для всего Ближнего Востока.