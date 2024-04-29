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Премьер Испании Санчес заявил, что не покинет пост после скандала

МАДРИД, 29 апр — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес, оказавшийся в центре политического скандала после того, как его супругу Бегонью Гомес заподозрили в коррупции, заявил, что не покинет свой пост.

Источник: AP 2023

«Я решил продолжать», — сказал Санчес на пресс-конференции.

В прошлую среду он приостановил свою общественную активность, чтобы подумать, хочет ли он оставаться на своем посту, после того, как мадридский суд начал расследование в отношении его жены. Разбирательство было открыто после получения жалобы от организации «Чистые руки», которая, как оказалось, составила ее исходя лишь из информации, опубликованной в СМИ. На фоне этого прокуратура Мадрида обжаловала принятую к рассмотрению жалобу и потребовала прекратить дело.

В своем обращении к согражданам Санчес заявил, что коалиция правых и ультраправых намерена таким образом «делегитимизировать политического противника посредством жалоб, которые столь же скандальны, сколь и ложны». Премьер добавил, что собирается выступить на пресс-конференции 29 апреля, в рамках которой он сообщит, хочет ли он оставаться на своей должности.