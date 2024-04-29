Премьер Испании Санчес заявил, что не покинет пост после скандала

В прошлую среду он приостановил свою общественную активность, чтобы подумать, хочет ли он оставаться на своем посту, после того, как мадридский суд начал расследование в отношении его жены. Разбирательство было открыто после получения жалобы от организации «Чистые руки», которая, как оказалось, составила ее исходя лишь из информации, опубликованной в СМИ. На фоне этого прокуратура Мадрида обжаловала принятую к рассмотрению жалобу и потребовала прекратить дело.