Премьер Испании Санчес заявил, что не покинет пост после скандала

«Я решил продолжать», — сказал Санчес на пресс-конференции.
В прошлую среду он приостановил свою общественную активность, чтобы подумать, хочет ли он оставаться на своем посту, после того, как мадридский суд начал расследование в отношении его жены. Разбирательство было открыто после получения жалобы от организации «Чистые руки», которая, как оказалось, составила ее исходя лишь из информации, опубликованной в СМИ. На фоне этого прокуратура Мадрида обжаловала принятую к рассмотрению жалобу и потребовала прекратить дело.
В своем обращении к согражданам Санчес заявил, что коалиция правых и ультраправых намерена таким образом «делегитимизировать политического противника посредством жалоб, которые столь же скандальны, сколь и ложны». Премьер добавил, что собирается выступить на пресс-конференции 29 апреля, в рамках которой он сообщит, хочет ли он оставаться на своей должности.