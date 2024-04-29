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В офисе Зеленского назвали последствия закрытия новостного телемарафона

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что если закроют украинский новостной телемарафон, «возникнет медиахаос», его слова приводит издание «Украинская правда».

Источник: © РИА Новости

«Телемарафон создан для того, чтобы быть источником верифицированной информации, а не фейков… Если не будет марафона, возникнет медиахаос», — сказал Лещенко.

Финансируемый из госбюджета Украины новостной телемарафон «Единые новости» начал работу в эфире украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают участие крупнейшие телеканалы, выходящие в эфир поочередно: «Рада», общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, «1+1 media», Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы «Эспрессо», «Прямой» и «5 канал», которые связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин 1 апреля сообщал, что власти Украины рассмотрят в конце года вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения финансирования со стороны Запада, а также из-за того, что он проигрывает новостной повестке, транслируемой в социальных сетях.