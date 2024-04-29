В офисе Зеленского назвали последствия закрытия новостного телемарафона

Финансируемый из госбюджета Украины новостной телемарафон «Единые новости» начал работу в эфире украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают участие крупнейшие телеканалы, выходящие в эфир поочередно: «Рада», общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, «1+1 media», Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы «Эспрессо», «Прямой» и «5 канал», которые связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко.