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«Они в панике». На Западе забили тревогу после заявления Сырского

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Слова главкома ВСУ Александра Сырского говорят о нарастающем кризисе в рядах украинских военных, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: AP 2023

«Сырский сейчас публично говорит, что ситуация на линии фронта становится все более сложной. Он говорит о том, что украинцы находятся под очень сильным давлением. Очевидно, он тщательно подбирает слова, но чувствуется, что он также признает, что развивается оперативный кризис», — отметил он.

По словам эксперта, так или иначе можно наблюдать большие проблемы, с которыми столкнулись украинские военные. Он пояснил, что начинаются появляться признаки паники в ВСУ.

Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.