«Они в панике». На Западе забили тревогу после заявления Сырского

«Сырский сейчас публично говорит, что ситуация на линии фронта становится все более сложной. Он говорит о том, что украинцы находятся под очень сильным давлением. Очевидно, он тщательно подбирает слова, но чувствуется, что он также признает, что развивается оперативный кризис», — отметил он.