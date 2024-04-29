«Взяли и схватили»: офицер СБУ раскрыл, что Россия сделала с ВСУ

«Это ошибочное (мнение. — Прим. ред.), что якобы количество личного состава, мобилизация к чему-то приведет. Она могла бы привести, если бы те, кто пришел формировать новые подразделения, были бы кадровые, обученные военнослужащие, то есть кадровая армия. Но у нас кадровой армии, к большому сожалению, уже нет», — отметил он.
По словам офицера, мобилизация не поможет киевскому режиму переломить ход конфликта, так как новых солдат невозможно обучить из-за их нежелания воевать.
«Если ты не хочешь воевать, то ты и учиться не будешь. Тебя взяли, схватили, ты понял — деньги платят и ладно. Тебе говорят: “Учись стрелять”. — “А оно мне не надо, не буду учиться”», — рассуждал Стариков.
Аналитик также призвал обратить внимание на высокий средний возраст новобранцев, многие из которых уже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и не могут, по его словам, пробежать и 50 метров без угрозы инфаркта или инсульта.
В понедельник украинское издание «Новое время» сообщило, что с 2022 года на Украине завели более 11 тысяч уголовных дел за уклонение от призыва и воинского учета.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. В законопроекте прописано, что потенциальные призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.