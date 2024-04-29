«Взяли и схватили»: офицер СБУ раскрыл, что Россия сделала с ВСУ

«Это ошибочное (мнение. — Прим. ред.), что якобы количество личного состава, мобилизация к чему-то приведет. Она могла бы привести, если бы те, кто пришел формировать новые подразделения, были бы кадровые, обученные военнослужащие, то есть кадровая армия. Но у нас кадровой армии, к большому сожалению, уже нет», — отметил он.