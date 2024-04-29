Страница Иванова исчезла с сайта Минобороны

Также упоминания об Иванове больше нет на странице, где перечислены все заместители министра.
Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, арестовал все его счета, вину он не признает.
Помимо Иванова были задержаны также Александр Фомин и Сергей Бородин. Бородин, как утверждает следствие, находясь с Ивановым в дружеских отношениях, вместе с ним вступил в преступный сговор. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания». Он обвиняется в даче взятки.
Ранее в сообщении Мосгорсуда Иванов впервые был назван бывшим замминистра, других официальных заявлений на этот счет пока не было.