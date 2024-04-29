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Россия достигла неожиданных успехов на Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия достигла значительных успехов в ДНР за последнюю неделю, пишет New York Times.

Источник: © РИА Новости

«За последнюю неделю российские войска взяли или вошли в около полудюжины деревень на восточном фронте Украины, что свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе для уступающих по численности и вооружению украинских войск, ожидающих долгожданной американской военной помощи», — говорится в материале.

По мнению авторов, еще больше ситуацию для Киева осложняется прорывом северней части оборонительной линии из-за бреши в украинских позициях. Благодаря этому российские войска быстро продвинулись к селу Очеретино, утверждается в статье.

В понедельник в Минобороны заявили об освобождении села Семеновка на территории ДНР. Накануне ведомство также рассказало о взятии под контроль Новобахмутовки.

Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.