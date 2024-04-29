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США уличили пять израильских подразделений в нарушениях прав человека

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. США уличили в грубых нарушениях прав человека пять подразделений Армии обороны Израиля, но санкций против них пока не вводят, сообщил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.

Источник: Reuters

«Мы обнаружили, что пять израильских подразделений несут ответственность за отдельные случаи грубых нарушений прав человека», — сказал он на брифинге для СМИ.

Патель пояснил, что речь идет об инцидентах, которые имели место задолго до нынешнего конфликта в секторе Газа и вне пределов палестинского анклава.

Закон обязывает США в таких случаях прекратить оказание военной помощи провинившимся частям. Патель сказал, что американская администрация находится в диалоге на эту тему с израильским правительством и не связана сроками введения санкций.

«Мы взаимодействуем с ними в рамках процесса и примем решение, когда процесс будет завершен», — добавил он.

права человека