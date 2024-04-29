США уличили пять израильских подразделений в нарушениях прав человека

«Мы обнаружили, что пять израильских подразделений несут ответственность за отдельные случаи грубых нарушений прав человека», — сказал он на брифинге для СМИ.
Патель пояснил, что речь идет об инцидентах, которые имели место задолго до нынешнего конфликта в секторе Газа и вне пределов палестинского анклава.
Закон обязывает США в таких случаях прекратить оказание военной помощи провинившимся частям. Патель сказал, что американская администрация находится в диалоге на эту тему с израильским правительством и не связана сроками введения санкций.
«Мы взаимодействуем с ними в рамках процесса и примем решение, когда процесс будет завершен», — добавил он.