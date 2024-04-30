США стремятся к глобальной диктатуре, заявил Полянский

«Пользуясь тем, что в странах Запада находятся основные рычаги управления интернетом, а в юрисдикциях этих стран, в первую очередь США, прописались все основные ИТ-монополисты, Вашингтон санкционировал процессы, логическим завершением которых призвана стать глобальная цифровая диктатура, то есть полная утрата государствами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу», — сказал Полянский.