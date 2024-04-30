Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США стремятся к глобальной диктатуре, заявил Полянский

ООН, 30 апр — РИА Новости. США стремятся к установлению глобальной диктатуры в цифровой сфере, заявил на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Источник: AP 2023

«Пользуясь тем, что в странах Запада находятся основные рычаги управления интернетом, а в юрисдикциях этих стран, в первую очередь США, прописались все основные ИТ-монополисты, Вашингтон санкционировал процессы, логическим завершением которых призвана стать глобальная цифровая диктатура, то есть полная утрата государствами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу», — сказал Полянский.

По его словам, создаются предпосылки для тотального контроля над цифровым пространством с возможностью «отключения» любой информационной альтернативы сертифицированному Западом мейнстриму.

«Например, на площадках западных ИТ-монополистов в последнее время продолжают активно распространяться ксенофобские, расистские, националистические и русофобские материалы, на которые их модераторы не обращают внимания», — отметил дипломат.

При этом, по его словам, ими нещадно блокируются каналы и аккаунты СМИ и рядовых пользователей, которые транслируют отличную от западной точку зрения.

«За подобным произволом, чинимым администрациями крупных ИТ-корпораций, зачастую стоят госструктуры США. Факты такого вмешательства регулярно становятся достоянием общественности», — подчеркнул первый зампостпреда.

«Таким образом, в текущей конфигурации интернет-посредники стали инструментом манипулирования общественным мнением и распространения агрессивной пропаганды. Проблема усугубляется тем, что в настоящее время отсутствуют международно-правовые нормы, позволяющие должным образом бороться с таким поведением ИТ-гигантов», — заключил он.

ООН
дипломатия