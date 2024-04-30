Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы последним оставшимся в украинском конфликте. Об этом он написал в соцсети Х.

Источник: AP 2023

«Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу — это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос», — сказал он.

Так Маск отреагировал на пост издания Zero Hedge, в котором приводились слова главкома ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации на фронте.

Бизнесмен добавил, что Россия не остановится пока полностью не освободит Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.

Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка, Новобахмутовка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.