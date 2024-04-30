Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского

«Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу — это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос», — сказал он.
Так Маск отреагировал на пост издания Zero Hedge, в котором приводились слова главкома ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации на фронте.
Бизнесмен добавил, что Россия не остановится пока полностью не освободит Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.
Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка, Новобахмутовка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.