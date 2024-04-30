Житель Узбекистана получил пять лет за оскорбление президента

По данным пресс-службы суда, 28-летний житель Намангана в своем профиле в соцсетях разместил скриншот новости узбекистанских СМИ 8 мая 2023 года об участии президента Узбекистана в параде Победы в Москве 9 мая 2023 года. Под этим постом он оставил оскорбительный комментарий в адрес Мирзиеева за участие главы государства в этих мероприятиях.
«Суд признал подсудимого виновным по части третьей статьи “посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление”. Он приговорен к пяти годам лишения свободы», — сказал представитель суда.
В марте 2021 года в статью Уголовного кодекса Узбекистана «посягательства на президента Республики Узбекистан» были внесены дополнения, предусматривающие наказание за публичное оскорбление или клевету на главу государства в печати, СМИ, сетях телекоммуникаций или в интернете. Такое деяние наказывается исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет.