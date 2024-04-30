Премьер Грузии обвинил президента Зурабишвили в предательстве страны

До этого Зурабишвили заявила, что грузинская армия лучше всех знает, кто враг, а кто друг, «кто пытался нас уничтожить и кто помог нам создать современные Силы обороны». Она отметила, что грузинский народ знает, кто является «непрестанным врагом грузинской государственности и независимости, кто боролся против грузинского языка начиная с XIX века». Однако прямо она не сказала, о ком идет речь. В январе Зурабишвили назвала Россию врагом Грузии.