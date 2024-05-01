Норвегия выделит Украине $600 млн на усиление систем ПВО

«Мы ценим неизменную поддержку Норвегии, понимание наших насущных потребностей и готовность поддержать нас в самое критическое время», — написал Зеленский. Он также поблагодарил правительство Норвегии и премьер-министра страны Йонаса Гара Стере за поддержку.
Издание «Украинская правда» отмечает, что общая сумма военной помощи Норвегии достигнет в 2024 году 22 млрд крон (около $2 млрд).
В апреле министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщал, что Украине от норвежского правительства были переданы 5 тыс. противотанковых ракет М72 и снаряды для танков М109. Сумма пакета составила около 1 млн норвежских крон. До этого власти Норвегии выделили Украине 150 млн норвежских крон на обслуживание ранее подаренных танков Leopard в центре в Польше.