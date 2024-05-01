Норвегия выделит Украине $600 млн на усиление систем ПВО

В апреле министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщал, что Украине от норвежского правительства были переданы 5 тыс. противотанковых ракет М72 и снаряды для танков М109. Сумма пакета составила около 1 млн норвежских крон. До этого власти Норвегии выделили Украине 150 млн норвежских крон на обслуживание ранее подаренных танков Leopard в центре в Польше.