Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Праздником Весны и Труда.

Мы писали, какой праздник отмечают 1 мая. В России Первомай стал государственным праздником после 1917 года. До 1972 года он назывался День Интернационала. В рамках празднования 1 мая в советские годы зародилась традиция организовывать торжественные шествия и демонстрации трудящихся, митинги и концерты. И в наши дни политические и профсоюзные организации проводят первомайские акции, символизирующие единство народа и борьбу за трудовую и социальную справедливость.