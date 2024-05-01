Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Праздником Весны и Труда.
В своем telegram-канале кубанский лидер напомнил, что традиции Первомая связывают поколения россиян, оставаясь днем добра и справедливости и уважения к труду. Он подчеркнул, что благодаря работникам сельского хозяйства, промышленности и соцучреждений регион остается лидером во многих отраслях.
«На Кубани живут сильные труженики, которые искренне любят свою землю. И в этот майский день желаю мира, добра и благополучия каждому дому и каждой семье», — написал губернатор.
Напомним, как отдыхаем в 2024 году в майские праздники. К празднованию Дня Победы приурочены четырехдневные каникулы — 9, 10, 11 и 12 мая.
Мы писали, какой праздник отмечают 1 мая. В России Первомай стал государственным праздником после 1917 года. До 1972 года он назывался День Интернационала. В рамках празднования 1 мая в советские годы зародилась традиция организовывать торжественные шествия и демонстрации трудящихся, митинги и концерты. И в наши дни политические и профсоюзные организации проводят первомайские акции, символизирующие единство народа и борьбу за трудовую и социальную справедливость.