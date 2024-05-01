Медведев заявил, что Россия производит оружие «не вместо, а вместе»

В марте Медведев во время визита в Тамбовскую область призвал российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) «работать быстрее». «Самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что работать надо быстрее», — сказал он в ходе заседания рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения.