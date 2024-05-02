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Матвиенко призвала создать трибунал для расследования преступлений Киева

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. По итогам специальной военной операции понадобится большой трибунал, где будут собраны все преступления киевского режима, заявила в своем Telegram-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю десятилетия с трагедии в Одессе.

После госпереворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана» — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

«Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского “обыкновенного нацизма”, его путь, все его преступления. И одним из центральных, краеугольных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по страшному преступлению 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов», — написала Матвиенко.

Она подчеркнула, что срока давности не будет: «виновных в Одесской трагедии назовут, и они не уйдут от ответственности».

По ее словам, бездействие международных организаций, которые были обязаны принудить Киев провести расследование трагедии и наказать виновных, также получит оценку. Она добавила, что для объективного расследования «нет никаких сложностей»: есть масса свидетелей, есть запечатленные на видео лица преступников и кадры состава преступления.

«Есть все необходимое, чтобы уже давно состоялся справедливый приговор. Ничего подобного, как хорошо известно, не произошло. И объяснение здесь только одно — активное нежелание Киева, чтобы правосудие в отношении, фактически, установленных преступников свершилось. Я бы даже назвала это открытым, сознательным, наглым укрывательством Киевом своих идейных сторонников-нацистов от правосудия», — отметила Матвиенко.

«То, что через 10 лет после чудовищного, беспримерного по своей жестокости в новейшей истории преступления в Одессе нет никакого результата расследования, нет суда, никто не наказан, ярче всего подтверждает — нацизм является глубинной, природной нормой для нынешнего киевского режима. Нормой, которую он считает важным, необходимым оберегать», — резюмировала Матвиенко.

Матвиенко Валентина