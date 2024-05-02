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Греф и Аксенов посетили Алупку

Совместную поездку в Алупку совершили глава Крыма Сергей Аксенов и Председатель Правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.

Они вместе осмотрели выполнение благоустройства проекта «Старый город» в Алупке, где реконструированы объекты туристического показа в историческом центре города и объединены в единое архитектурно-культурное пространство.

В 2022 году город Алупка городского округа Ялта победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На выполнение благоустройства в 2023—2024 годах Правительством Российской Федерации было выделено более 250 млн рублей.

«Все эти преобразования подчеркнут историческую ценность города и станут точкой притяжения как для жителей Южного берега, так и для гостей Крыма».

сказал Аксенов