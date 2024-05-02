Греф и Аксенов посетили Алупку

Они вместе осмотрели выполнение благоустройства проекта «Старый город» в Алупке, где реконструированы объекты туристического показа в историческом центре города и объединены в единое архитектурно-культурное пространство.
В 2022 году город Алупка городского округа Ялта победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На выполнение благоустройства в 2023—2024 годах Правительством Российской Федерации было выделено более 250 млн рублей.
«Все эти преобразования подчеркнут историческую ценность города и станут точкой притяжения как для жителей Южного берега, так и для гостей Крыма».