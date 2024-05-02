Греф и Аксенов посетили Алупку

В 2022 году город Алупка городского округа Ялта победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На выполнение благоустройства в 2023—2024 годах Правительством Российской Федерации было выделено более 250 млн рублей.