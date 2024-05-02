Путин наградил медалью подростков, спасавших людей при теракте в «Крокусе»

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил медалью Артема Донскова, Никиту Иванова и Ислама Халилова, спасавших людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью “За спасение погибавших” Донскова Артема Александровича, <…> Иванова Никиту Михайловича, <…> Халилова Ислама Бахтиеровича», — говорится в документе.
Школьники, которые подрабатывали в концертном зале гардеробщиками, смогли вывести из здания около ста человек, а после них через этот же выход спаслась еще пара сотен зрителей.
Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки, а также подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, как указали в СК, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении преступников оружием.