В России предложили легализовать продажи красивых автономеров

«В настоящий момент в РФ существует масштабный серый рынок по продаже государственных регистрационных знаков. Его объем до сих пор не получил должной оценки специалистов. Однако в Узбекистане после введения системы госаукционов только по итогам 2021 года государство получило доход в размере почти $25 млн. При этом число автомобилей, зарегистрированных в этой республике по состоянию на 2022 год, составляло всего 3 млн. В то же время в РФ официально зарегистрировано 53,8 млн машин», — говорится в документе.