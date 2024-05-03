В России предложили легализовать продажи красивых автономеров

В документе, который есть в распоряжении «Известий», она сообщает, что после начала специальной военной операции произошел колоссальный рост цен на регистрационные знаки с буквами СВО. Их стоимость начинается от 150 тыс. рублей и может достигать 5 млн, отметила депутат.
«В настоящий момент в РФ существует масштабный серый рынок по продаже государственных регистрационных знаков. Его объем до сих пор не получил должной оценки специалистов. Однако в Узбекистане после введения системы госаукционов только по итогам 2021 года государство получило доход в размере почти $25 млн. При этом число автомобилей, зарегистрированных в этой республике по состоянию на 2022 год, составляло всего 3 млн. В то же время в РФ официально зарегистрировано 53,8 млн машин», — говорится в документе.
В случае организации подобных аукционов в России только за первый год доходы федерального бюджета, по оценкам депутатов, могут составить порядка 35 млрд рублей. Кроме того, ранее правительством был разработан проект постановления по созданию механизма государственных аукционов по продаже регистрационных номеров.
Он предусматривал возможность для россиян приобрести такие регистрационные знаки через портал «Госуслуги» с помощью интернет-торгов. Но документ так и не был утвержден.