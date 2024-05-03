Владимир Путин присвоил жителям Башкирии почетные звания.

Так, специальный корреспондент группы редакторов и корреспондентов главной редакции информационных программ ТРК «Башкортостан» Рамзия Каримова-Байбулатова за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу удостоена звания заслуженного журналиста РФ.