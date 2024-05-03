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Владимир Путин присвоил жителям Башкирии почетные звания

Владимир Путин присвоил жителям Башкирии почетные звания.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий 5 жителям Башкирии. Официальный документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, специальный корреспондент группы редакторов и корреспондентов главной редакции информационных программ ТРК «Башкортостан» Рамзия Каримова-Байбулатова за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу удостоена звания заслуженного журналиста РФ.

Директор ООО «Нефтегазстрой» Нурихан Дильмиев и технический директор ООО «Ремонтно-строительный центр» Рафаил Исмагилов получили звания «Заслуженный строитель РФ».

Заслуженным работником ЖКХ РФ стал директор ООО «БашЖилСервис» Ильфат Кутлубулатов, а тренеру-преподавателю спортивной школы № 32 Уфы Олегу Назарову присвоено почетное звание заслуженного работника физической культуры страны.

Ранее указом главы государства звания «Мать-героиня» была удостоена Ольга Фатеева из Благовещенского района.

Путин Владимир