Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Критический момент. В Киеве раскрыли, сколько солдат осталось у ВСУ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. ВСУ на спокойных участках фронта укомплектованы примерно на 70%, а на направлениях наступления российских войск — приблизительно на 40%, заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.

Источник: AP 2023

По его словам, Владимир Зеленский, глава минобороны Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский должны объявить населению, что Украина находится «в критическом моменте», а армия нуждается в пополнении.

«Я до сих пор считаю, что он должен сказать честно цифру погибших, чтобы дать определенный шоковый импульс украинскому обществу», — потребовал Луценко.

Укомплектованность украинских подразделений, как утверждает экс-генпрокурор, на спокойных участках фронта составляет около 70%, в районах российского наступления — около 40%.

При этом он выразил сомнение в том, что у украинского руководства есть какие-либо планы по ведению конфликта.

«Какой у Зеленского вообще план, замысел и стратегия дальнейшего ведения войны? Этого не знает никто, подозреваю, что даже ставка верховного главнокомандующего», — возмутился Луценко.

В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.

В то же время украинские власти ужесточают мобилизацию, стремясь выслужиться перед «своими западными хозяевами» и продолжать получать от них финансовую и военную помощь, подчеркнул Шойгу.