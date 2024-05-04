Критический момент. В Киеве раскрыли, сколько солдат осталось у ВСУ

В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.