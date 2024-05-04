По его словам, Владимир Зеленский, глава минобороны Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский должны объявить населению, что Украина находится «в критическом моменте», а армия нуждается в пополнении.
«Я до сих пор считаю, что он должен сказать честно цифру погибших, чтобы дать определенный шоковый импульс украинскому обществу», — потребовал Луценко.
Укомплектованность украинских подразделений, как утверждает экс-генпрокурор, на спокойных участках фронта составляет около 70%, в районах российского наступления — около 40%.
При этом он выразил сомнение в том, что у украинского руководства есть какие-либо планы по ведению конфликта.
«Какой у Зеленского вообще план, замысел и стратегия дальнейшего ведения войны? Этого не знает никто, подозреваю, что даже ставка верховного главнокомандующего», — возмутился Луценко.
В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.
В то же время украинские власти ужесточают мобилизацию, стремясь выслужиться перед «своими западными хозяевами» и продолжать получать от них финансовую и военную помощь, подчеркнул Шойгу.