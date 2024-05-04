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«Вступим в войну». Во Франции высказались об отправке войск на Украину

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Отправка французских войск на Украину приведет к войне НАТО и России, заявил кандидат в Европарламент от партии «Национальное объединение» Матье Вале в интервью France info.

Источник: AP 2023

«Как вы понимаете, Франция вступит в войну, отправив туда свои войска. Это будет война между Францией и Россией. Более того, мы рискуем втянуть все страны Европы в третью мировую войну, которая станет разрушительной и смертельно опасной для всех народов Европы», — предупредил политик.

По словам Вале, его политическая партия будет и дальше против отправки солдат на Украину даже после прорыва линий обороны ВСУ российскими военными.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если российские силы прорвут линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, «многие страны» согласились с подходом Франции к возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным и опасным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.