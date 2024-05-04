Президент Лаоса примет участие в параде Победы 9 мая в Москве

Ранее 3 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в главном военном параде на Красной площади в Москве примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.