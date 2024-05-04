Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО

«Зеленский созвал весь генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений», — утверждает аналитик.
Как отметил Меркурис, ситуация для ВСУ крайне сложная, а российское наступление набирает обороты. По его словам, после череды серьезных неудач Киева Запад начал требовать от украинского руководства остановить обрушение фронта.
Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.