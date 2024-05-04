Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал высокопоставленных военных из генштаба из-за положения ВСУ на фронте, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

Источник: Reuters

«Зеленский созвал весь генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений», — утверждает аналитик.

Как отметил Меркурис, ситуация для ВСУ крайне сложная, а российское наступление набирает обороты. По его словам, после череды серьезных неудач Киева Запад начал требовать от украинского руководства остановить обрушение фронта.

Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.