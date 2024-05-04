Садик Хан в третий раз выиграл выборы мэра Лондона

Садик Хан выиграл выборы мэра Лондона в третий раз. Итоги прошедшего 2 мая голосования публикует газета The Guardian. Политик от Лейбористской партии займет пост главы города в третий раз. До него ни один мэр Лондона не выигрывал выборы трижды.