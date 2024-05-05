«Краматорск и Славянск — два города с населением более 100 тыс. человек, которые еще удерживаются украинскими военными. Вот истинные цели. Так что это действительно важно. Украина находится в затруднительном положении», — сказал он 4 мая в интервью YouTube-каналу La Chaîne Info (LCI).
По мнению Гойи, Часов Яр хорошо укреплен и готов к обороне, но при этом может быстро пасть и открыть российским военным путь на Краматорск и Славянск.
3 мая Минобороны РФ показало, как артиллеристы 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии крупнокалиберными снарядами нанесли поражение подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Часов Яр.
Ранее в этот день военное ведомство показало поражение опорных пунктов и уничтожение бронеавтомобилей ВСУ расчетами гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения в населенном пункте Часов Яр.
За день до этого замглавы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Часов Яр, который представляет для ВСУ большую стратегическую важность, неизбежно окажется под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ.
28 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с украинской стороны на фронте нарастает паника, эту динамику важно поддержать.
Накануне, 27 апреля, главком ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной для украинской армии ситуации на фронте. Он также сообщил, что украинская армия нуждается в боеприпасах, вооружении, военной технике.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.