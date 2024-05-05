Французский полковник объяснил перспективы ВС РФ под Часовым Яром

«Краматорск и Славянск — два города с населением более 100 тыс. человек, которые еще удерживаются украинскими военными. Вот истинные цели. Так что это действительно важно. Украина находится в затруднительном положении», — сказал он 4 мая в интервью YouTube-каналу La Chaîne Info (LCI).