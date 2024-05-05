СМИ: Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо

Суд в Нью-Йорке рассматривает дело, в рамках которого Трампу были предъявлены обвинений по 34 статьям, касающимся фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела.