Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сравнил администрацию действующего главы Белого дома Джо Байдена с тайной полицией нацистской Германии гестапо, сообщает телеканал NBC News.

Источник: Reuters

«Эти люди руководят гестаповской администрацией», — заявил Трамп на официальном обеде, аудиозапись с которого оказалась в распоряжении телеканала.

Таким образом он прокомментировал уголовный процесс, который ведется в отношении него. Команда Байдена считает, что это единственный способ, который даст Байдену возможность переизбраться на пост президента, считает Трамп.

Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что судебный процесс против него — это вмешательство в предстоящие выборы.

Суд в Нью-Йорке рассматривает дело, в рамках которого Трампу были предъявлены обвинений по 34 статьям, касающимся фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела.

Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

Трамп Дональд
Байден Джо