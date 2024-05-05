Глава МИД Белоруссии обвинил Литву в финансировании боевиков

В конце апреля глава КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал о предотвращении ударов боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы. По его словам, «радикалы» в Литве и Польше производят беспилотники для ударов по ключевым объектам Белоруссии.