Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Падет до лета»: в США назвали ближайшую цель России

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российская армия в ближайшее время будет освобождать Часов Яр и Купянск, пишет Newsweek.

Источник: © РИА Новости

«Среди потенциальных целей нового наступления — это Часов Яр, который уже находится на линии фронта и может пасть даже до начала лета, и Купянск, главные ворота в Харьков, второй по величине город Украины», — подчеркнули в издании.

Отмечается, что взятие Часова Яра откроет российской армии путь на Краматорск и Славянск. При этом ВСУ, столкнувшиеся с мощью российской армии, вынуждены отступать по всей линии фронта, говорится в материале.

На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР.

Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей.