«Среди потенциальных целей нового наступления — это Часов Яр, который уже находится на линии фронта и может пасть даже до начала лета, и Купянск, главные ворота в Харьков, второй по величине город Украины», — подчеркнули в издании.
Отмечается, что взятие Часова Яра откроет российской армии путь на Краматорск и Славянск. При этом ВСУ, столкнувшиеся с мощью российской армии, вынуждены отступать по всей линии фронта, говорится в материале.
На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР.
Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей.