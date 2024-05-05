«Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — написал он.
Он также утверждает, первую группу военных из французской части уже отправили в активные бои с российским подразделениями в районе Донбасса.
«Вряд ли русские будут долго терпеть увеличение численности французских войск, даже если это будут солдаты Иностранного легиона. Неизвестно, что предпримет Россия в ответ», — резюмировал автор статьи.
В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Лидером по числу убитых солдат удачи в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — 561 из 1042 наемников соответственно, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских.