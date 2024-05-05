Захарова высмеяла слова Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога

Слова Зеленского и его поведение неоднократно вызывали вопросы как со стороны представителей других стран, так и пользователей в Сети. В январе журналист издания The Time Саймон Шустер заявил, что Зеленский зависим от внимания публики, как от своеобразного наркотика. Он отметил, что украинский лидер при этом не способен адекватно реагировать на критику.