Глава Rheinmetall пообещал передать Украине «сотни тысяч» снарядов

В это число войдут прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 100 км. «Артиллерия меняет правила игры», — сказал Паппергер, отметив, что концерн на данный момент специализируется на артиллерийских боеприпасах.
Он также отметил, что «западный мир не готов к обычной войне» в том числе из-за сокращения производства боеприпасов. В связи с этим Rheinmetall строит новые предприятия, в частности вне Германии.
В июле 2023 года Rheinmetall обещал в течение трех месяцев открыть завод по производству бронетехники на Украине. На нем планировалось производить порядка 400 танков в год. В сентябре Федеральное антимонопольное ведомство Германии выдало соответствующее разрешение. В конце 2023 года в концерне заявляли о планах арендовать украинские заводы для производства немецких бронемашин и говорили об отсутствии планов по строительству подобных предприятий.
В начале 2024 года Паппергер анонсировал создание нового завода по производству боеприпасов на Украине «в кратчайшие сроки». В феврале концерн подписал с неназванным украинским партнером меморандум о создании на Украине такого предприятия. У концерна есть договор о сотрудничестве с украинской госкомпанией «Укроборонпром».
Предполагалось, что Rheinmetall будет владеть 51% акций нового предприятия, а партнер — остальными 49%. По данным Reuters, завод будет ежегодно производить «шестизначное количество» боеприпасов калибра 155 мм. В Rheinmetall не уточнили, когда начнется производство и где будет расположено предприятие.
В середине марта концерн объявил, что планирует построить на Украине по меньшей мере четыре завода.