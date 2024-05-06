Шойгу отметил успешное продвижение войск на Красноармейском направлении

«В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и не добился своих целей. Показывая пример стойкости и упорства в боях с неонацистским злом, военнослужащие полка освободили населенный пункт Очеретино. За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более 1300 военнослужащих удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия», — добавляется в сообщении.