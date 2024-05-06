Шойгу отметил успешное продвижение войск на Красноармейском направлении

В МО отметили, что в ходе спецоперации 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, ее подразделения успешно вели боевые действия на черниговском направлении, «с честью и мужеством участвовали в освобождении Лисичанска и активно действовали в Авдеевке».
«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи», — говорится в телеграмме Шойгу.
Уточняется, что три военнослужащих были награждены званием Героя России за героизм и отвагу, а около 10 тысяч — получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.
В ходе спецоперации военнослужащие 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества «уверенно продвигаются вперед на красноармейском направлении», отметили в Минобороны.
«В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и не добился своих целей. Показывая пример стойкости и упорства в боях с неонацистским злом, военнослужащие полка освободили населенный пункт Очеретино. За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более 1300 военнослужащих удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия», — добавляется в сообщении.
Министр обороны, как сообщается, поздравил с освобождением населенного пункта Очеретино командование и личный состав 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады.
«На всех направлениях воины бригады показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, трое из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, около 14 000 человек отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия», — сообщили в Минобороны.
Шойгу поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая ее безопасность, подчеркнули в военном ведомстве.