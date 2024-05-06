Володин предрек Европе миграционный кризис из-за украинских беженцев

«Мобилизация спрятавшихся в странах Евросоюза украинцев сорвалась. Проблема украинских беженцев становится всё более опасной для Европы и грозит перерасти в новый миграционный кризис», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Володина, несмотря на стремления Вашингтона и Брюсселя воевать до последнего украинца, возможностей заставить людей идти на фронт всё меньше. «Не помогает даже новая мобилизация на Украине. Потери огромные, и их невозможно скрыть. Вооруженные силы киевского режима деморализованы. Поэтому граждане Украины не хотят стать “пушечным мясом”, вернувшись домой с территории Европы», — отметил спикер Госдумы.
Как отметил Володин, если только в государствах Евросоюза начнут принимать решения о передаче киевскому режиму граждан Украины призывного возраста, в этих странах вспыхнут беспорядки, организуемые украинцами, не желающими «идти на верную смерть ради сохранения личной власти (Владимира) Зеленского». Он добавил, что руководство Евросоюза оказалось в ситуации, когда лучше ничего не делать, а любые решения, принимаемые в этой части, для них чреваты.
«Где поставить запятую в предложении “выдворить нельзя оставить” — такая дилемма сегодня стоит перед руководством европейских государств относительно вопроса о передаче киевскому режиму граждан Украины, уклоняющихся от призыва», — подчеркнул Володин.
По его мнению, с одной стороны, страны Евросоюза хотели бы избавиться от них, с другой стороны, в европейских государствах проживает слишком много украинских беженцев и попытка их депортировать может обернуться ещё большими проблемами для этих стран.