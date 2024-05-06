«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8 мая примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и параде Победы 9 мая в Москве», — говорится в сообщении.
Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве
БИШКЕК, 6 мая. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров намерен принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и параде Победы в Москве. Об этом заявил в Бишкеке завотделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев, сообщила пресс-служба Жапарова.