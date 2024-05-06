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Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве

БИШКЕК, 6 мая. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров намерен принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и параде Победы в Москве. Об этом заявил в Бишкеке завотделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев, сообщила пресс-служба Жапарова.

Источник: РИА "Новости"

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8 мая примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и параде Победы 9 мая в Москве», — говорится в сообщении.

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