«Великобритания не должна давать Украине оружие для продления конфликта, а тем более разрешать ей использовать его для нанесения ударов по России», — отметил он.
Куртен подчеркнул, что подобные действия приведут к грандиозной эскалации. Кроме того, его возмутил тот факт, что эти заявления делаются главой внешнеполитического ведомства Кэмероном, которого никто в стране не избирал.
На прошлой неделе Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными такие заявления и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности.