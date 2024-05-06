Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Удар по России»: в Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Великобритания не должна позволять украинским военным наносить удары по России поставленным оружием, написал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети Х, комментируя заявление главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Украины бить по российской территории переданным Лондоном вооружением.

Источник: © РИА Новости

«Великобритания не должна давать Украине оружие для продления конфликта, а тем более разрешать ей использовать его для нанесения ударов по России», — отметил он.

Куртен подчеркнул, что подобные действия приведут к грандиозной эскалации. Кроме того, его возмутил тот факт, что эти заявления делаются главой внешнеполитического ведомства Кэмероном, которого никто в стране не избирал.

На прошлой неделе Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными такие заявления и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности.