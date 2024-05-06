Защитить не смогут. В США раскрыли, как поменяются границы Украины

«Мне кажется, что Украине придется сдать Харьков в ближайшее время, потому что у них нет шансов его удержать. <…> Так будет с каждой позицией, которую сейчас Россия хочет взять под контроль, поскольку украинцы не способны организовать устойчивую сплоченную оборону», — указал он.