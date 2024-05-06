Защитить не смогут. В США раскрыли, как поменяются границы Украины

«Мне кажется, что Украине придется сдать Харьков в ближайшее время, потому что у них нет шансов его удержать. <…> Так будет с каждой позицией, которую сейчас Россия хочет взять под контроль, поскольку украинцы не способны организовать устойчивую сплоченную оборону», — указал он.
По словам Риттера, российские военные могут беспрепятственно наносить авиаудары по украинским подразделениям в городе. Он также добавил, что Киев не сможет отправить подкрепления, поскольку любые прибывающие бригады украинцев будут уничтожены из-за отсутствия противовоздушной обороны.
Третьего мая министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.
В апреле главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.