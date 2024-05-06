В Совфеде оценили слова конгрессмена об участии США в конфликте на Украине

Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение, в связи с чем Вашингтон «не может позволить Украине пасть».
«Войска направят в самом крайнем случае, потому что вся стратегия США строится на том, чтобы воевать чужими руками… Деньги дают, технику дают. И то, это сейчас вызывает определенные сложности в американской политике. Но отправлять туда войска, которые неизбежно вызовут конфликт между США и Россией, к тому же непредсказуемый?» — сказал Безпалько, отметив, что крупномасштабного столкновения с РФ вплоть до ядерной войны политики в Вашингтоне не хотят.
Он считает, что для США было бы выгоднее, например, заставить государства Европы сражаться в поддержку Украины или хотя бы задействовать аэродромы Польши с Румынией для вылета с них самолетов F-16. Другой возможный вариант помощи Киеву — отправка пилотов этих самолетов, считает эксперт. Однако и здесь, вероятно, речь идет в первую очередь об участии летчиков европейских стран, а не ВВС США.
«То, что имеет в виду именно Джеффрис, это сейчас очень маловероятно. Это истерика, это риторика, это вопли… Тем более что сейчас же не обсуждаются ни законопроект, ни помощь, ни отправка техники. Уже все согласовано. С чего вдруг взлетел его накал риторики? Это не совсем понятно», — добавил Безпалько.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, «ничего исключать нельзя». В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет «достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт», это «абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.