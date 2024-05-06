«Защищают от ста тысяч»: в США удивились необычному решению России

В октябре прошлого года для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли «козырьком» или «мангалом». В госкорпорации «Ростех» подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что «это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО».