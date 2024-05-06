«Защищают от ста тысяч»: в США удивились необычному решению России

«Слои самодельной брони <…> защищают танки-черепахи (танк “Царь-мангал”. — Прим. ред.) от 100 000 взрывоопасных беспилотников с видом от первого лица, которые украинцы каждый месяц бросают в наступающих русских», — отметил он.
Эти танки успешно используются для разминирования и прокладывания пути бронетанковым штурмовым колоннам, подчеркнул Экс со ссылкой на историка вооружений Мэтью Мосса. Кроме того, добавил он, они получили еще один слой импровизированной брони: металлические решетки поверх цельнометаллических корпусов, что не мешает им выполнять свои основные задачи.
В октябре прошлого года для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли «козырьком» или «мангалом». В госкорпорации «Ростех» подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что «это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО».