Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию еще на три месяца

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в очередной раз продлить мобилизацию и военное положение еще на три месяца. Соответствующие проекты внесены на рассмотрение депутатов Верховной Рады, следует из данных сайта украинского парламента.

Источник: AP 2023

Как следует из карточек законопроектов, документы уже поступили на рассмотрение в профильные комитеты законодательной палаты. В первую очередь решение о законе должны будут принять в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Последний раз Зеленский подписывал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине 12 февраля.

Ранее мобилизовать еще два миллиона человек Украину призвали в Эстонии. По словам подполковника Вооруженных сил республики в отставке Лео Куннаса, ради победы в конфликте Киев должен удвоить численность своей армии.