Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров

Президент России Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы государства 7 мая, когда состоится церемония его инаугурации.
«Владимир Путин — один из величайших лидеров этого мира. Он вывел Россию на такую стадию развития, которая уже сделала Россию одной из новых сверхдержав. После распада, дезинтеграции и большого конфликта при развале Советского Союза в 1991 году он в рекордно короткие сроки перепозиционировал, воссоединил Российскую Федерацию и вывел ее на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития», — заявил Мадуро в эфире своей программы «С Мадуро +», говоря о предстоящем вступлении в должность российского лидера.
По словам Мадуро, победа на недавних выборах «говорит о том, что российский народ на стороне Путина».
«И я заявляю вам отсюда, из Венесуэлы, президент Путин. Наш народ вас любит, поддерживает вас и уважает! И мы продолжим вместе двигаться к многополярному миру, который является нашей судьбой», — добавил президент Венесуэлы.