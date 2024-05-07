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Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров

МЕХИКО, 7 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя предстоящую инаугурацию Владимира Путина на пост президента РФ, назвал его одним из величайших мировых лидеров, который вывел современную Россию на уровень новой сверхдержавы.

Источник: © РИА Новости

Президент России Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы государства 7 мая, когда состоится церемония его инаугурации.

«Владимир Путин — один из величайших лидеров этого мира. Он вывел Россию на такую стадию развития, которая уже сделала Россию одной из новых сверхдержав. После распада, дезинтеграции и большого конфликта при развале Советского Союза в 1991 году он в рекордно короткие сроки перепозиционировал, воссоединил Российскую Федерацию и вывел ее на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития», — заявил Мадуро в эфире своей программы «С Мадуро +», говоря о предстоящем вступлении в должность российского лидера.

По словам Мадуро, победа на недавних выборах «говорит о том, что российский народ на стороне Путина».

«И я заявляю вам отсюда, из Венесуэлы, президент Путин. Наш народ вас любит, поддерживает вас и уважает! И мы продолжим вместе двигаться к многополярному миру, который является нашей судьбой», — добавил президент Венесуэлы.

Путин Владимир