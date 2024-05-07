Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров

«Владимир Путин — один из величайших лидеров этого мира. Он вывел Россию на такую стадию развития, которая уже сделала Россию одной из новых сверхдержав. После распада, дезинтеграции и большого конфликта при развале Советского Союза в 1991 году он в рекордно короткие сроки перепозиционировал, воссоединил Российскую Федерацию и вывел ее на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития», — заявил Мадуро в эфире своей программы «С Мадуро +», говоря о предстоящем вступлении в должность российского лидера.