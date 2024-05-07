NYT: Си Цзиньпина рассердила западная критика из-за связей с Россией

Председатель КНР 5 мая прибыл с официальным визитом во Францию. В ходе пресс-конференции по итогам встречи с Си Цзиньпином глава французского государства заявил, что его страна с уважением относится к многолетним связям, существующим между Китаем и Россией. Накануне Макрон, говоря о намерении обсудить олимпийское перемирие с китайским лидером, также указал, что оно должно стать «посланием всему миру».