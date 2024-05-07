Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт ушла в отставку

Ирина Гехт больше не будет первым вице-губернатором Челябинской области. Распоряжение о ее увольнении подписал губернатор Алексей Текслер.
Одновременно он представил Ирину Гехт к медали «За заслуги перед Челябинской областью» второй степени.
Как уточнили в пресс-службе регионально правительства, причина увольнения Гехт — ее переход на новое место работы.
54-летняя Ирина Гехт — уроженка Курганской области, выпускница исторического факультета ЧелГУ. Работала в Общественной палате Челябинской области. В 2010 году стала первым замминистра социальных отношений региона, а год спустя возглавила министерство.
В 2012 году заняла пост заместителя губернатора, а с 2014 года представляла Челябинскую область в Совете Федерации. В 2019-ом вернулась на Южный Урал, чтобы стать первым вице-губернатором.