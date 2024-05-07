Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации Путина

Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.