Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации Путина

«Посол Бельгии не будет присутствовать на инаугурации», — сказали в посольстве на соответствующий вопрос.
На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти, а также звезды спорта и шоу-бизнеса.
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.