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F-16 уступают российским истребителям, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Американские F-16 уступают в боевых возможностях российским современным истребителям, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Источник: © РИА Новости

Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что истребители F-16 могут появиться на Украине в июле. При этом в начале мая представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи.

«Самолет F-16 различных модификаций — неплохая машина, испытанная США во многих современных агрессивных войнах. Недооценивать его было бы преступным. Но у наших современных самолетов фронтовой авиации лучше боевые возможности, раньше обнаруживает цель прицел, дальше поражают ракеты класса “воздух-воздух”. А самое главное — это мастерство и готовность к подвигу летчиков России, которым, как поется в народной авиационной песне, все равно, с какой заразой воевать», — сказал Ивлев.

По его мнению, противник не будет использовать F-16 над полем боя, где полное господство российской авиации. «Скорее всего, он будет действовать из засад, либо на предельной дальности пуска ракет по важным стратегическим объектам. Где найдем F-16 — там и будет сбит», — подчеркнул депутат.

По его словам, российским летчикам известны боевые характеристики американского истребителя. «Полагаю, что уже свыше 30 лет его летно-технические характеристики, возможности боевого маневрирования и опыт боевого применения детально изучают в российских военных училищах летчиков и специалистов ПВО», — сказал депутат.

Госдума