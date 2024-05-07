F-16 уступают российским истребителям, заявили в Госдуме

«Самолет F-16 различных модификаций — неплохая машина, испытанная США во многих современных агрессивных войнах. Недооценивать его было бы преступным. Но у наших современных самолетов фронтовой авиации лучше боевые возможности, раньше обнаруживает цель прицел, дальше поражают ракеты класса “воздух-воздух”. А самое главное — это мастерство и готовность к подвигу летчиков России, которым, как поется в народной авиационной песне, все равно, с какой заразой воевать», — сказал Ивлев.