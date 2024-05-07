Губернатор Кубани будет присутствовать на инаугурации Путина

В своих социальных сетях глава региона рассказал, что для него возможность находиться сегодня в Креме — честь.
«В марте Владимир Владимирович Путин одержал безоговорочную победу на выборах главы государства. Наш регион показал исторически рекордную явку, более 3,7 млн жителей края поддержали национального лидера — выбрали стабильное будущее страны», — пояснил подписчикам Вениамин Иванович.
Кроме этого, о своем в мероприятии исторического значения в соцсетях рассказали депутаты Госдумы от Кубани Андрей Дорошенко, Сергей Алтухов Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Лоцманов.
Напомним, что торжественная церемония начнется в полдень, после чего глава государства обратится к россиянам с небольшой речью.