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МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Приглашение представителей недружественных государств на инаугурацию президента Владимира Путина — это своего рода сигнал со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: © РИА Новости

«Решение было непростым, но мы люди вежливые во всех смыслах, соблюдаем протокол, и я думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определенный сигнал с нашей стороны», — сказал Рябков в эфире Первого канала.

дипломатия
Путин Владимир