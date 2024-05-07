«Решение было непростым, но мы люди вежливые во всех смыслах, соблюдаем протокол, и я думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определенный сигнал с нашей стороны», — сказал Рябков в эфире Первого канала.
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Приглашение представителей недружественных государств на инаугурацию президента Владимира Путина — это своего рода сигнал со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.