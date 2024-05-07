Путин заявил, что будет делать все, чтобы оправдать доверие россиян

«Буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Используя для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции», — сказал Путин, выступая на инаугурации.
Церемония инаугурации проходит в Кремле. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.