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Путин заявил, что будет делать все, чтобы оправдать доверие россиян

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что будет делать все что в его силах, чтобы оправдать доверие россиян.

Источник: РИА "Новости"

«Буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Используя для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции», — сказал Путин, выступая на инаугурации.

Церемония инаугурации проходит в Кремле. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

Путин Владимир