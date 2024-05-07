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Россия уверенно смотрит вперед и планирует будущее, заявил Путин

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия уверенно смотрит вперед, планирует свое будущее, намечает новые проекты и программы, заявил президент России Владимир Путин на инаугурации.

«Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитее еще более динамичным, еще более мощным», — заявил Путин.

В Кремле проходит торжественная церемония инаугурации президента РФ. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов.

Путин Владимир