Россия уверенно смотрит вперед и планирует будущее, заявил Путин

В Кремле проходит торжественная церемония инаугурации президента РФ. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов.