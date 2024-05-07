«Вместе победим». Путин назвал народ России единым и великим

«Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным и еще более мощным. Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!» — сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском дворце.